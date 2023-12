Forhandler om flertal for krudtforbud: - Noget værre pjat

Hele 53 procent af danskerne er enten helt eller overvejende enige i, at man skal forbyde salg af fyrværkeri til private. Det viser en undersøgelse, som Megafon har lavet for TV 2.

Men et totalt forbud mod krudt og kugler er ikke rationelt, mener ejeren af forhandleren Krudttossen i Tommerup, Claus Oldenbjerg.

- Det er hvert eneste år, når vi nærmer os december, så er der nogen der mener at vi ikke skal sælge fyrværkeri. Der har været solgt krudt i verden i tusindvis af år, så det er noget værre pjat, siger han.

Også kunden Martin Pedersen, som var i Krudttossen for at købe ind til årets nytårsbrag, mener man skal have lov til at fyre den af en gang om året.

- Jeg synes det er fjollet. Hvis folk har lyst til at købe det, skal de da have lov, siger han.