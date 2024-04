Fynsk borgmester vil droppe skraldespand til plastik

Kravene til borgerne om at sorte affald er gået for vidt. Sådan lyder det fra borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V).

Han vil sløjfe skraldespanden til plastisk og madkartoner. Han vil i stedet lade robotter sortere plastikken fra restaffald. Det siger borgmesteren til B.T.

- Hvor ville det dog være rart, hvis man kunne slippe for den ene skraldespand, siger Søren Steen Andersen til B.T.

Han har tidligere fremlagt sit forslag dog uden held. Et flertal på Christiansborg afviste sidste år at lade robotter stå for at sortere plastik fra restaffaldet blandt andet på grund af EU-regler. Det får dog ikke borgmesteren til at opgive kampen mod plast-skraldespanden.