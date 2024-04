Det har hendes nabo til gengæld.



- Hun kunne se, det blev savet over med en vinkelsliber ved midnatstid, fortæller hun.

I sidste uge fik Assens Kommune indgraveret "Snave" i asfalten i indfaldsvejen til byen, så bynavnet ikke længere står på skiltet.

Det håber Inge Nielsen vil stoppe tyverierne.

- Nu er der da ikke noget ved at have de skilte mere. Nu er "Snave" ikke skrevet på mere. Det er bare et byskilt. Men hvad vil de med skiltene? Det er spændende, om der er nogen, som saboterer det. Vi kan ikke vide, om det fortsætter.