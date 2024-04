En landbrugsvirksomhed fra Ebberup på Sydvestfyn er onsdag dømt for at have besiddet og brugt 18 forskellige ulovlige sprøjtegifte. For det er den idømt en bøde på 122.611 kroner. Det skriver fyens.dk.

Landmanden, der ejer virksomheden, har under sagen forklaret, at omkring halvdelen af midlerne ikke var hans. De havde tilhørt hans mor, som tidligere havde landbrug. De resterende midler har han erkendt besiddelsen af.

Retten i Odense har dømt ham for samtlige seks forhold i sagen.