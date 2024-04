Over 100 kilometer i timen i byzone: Nu ryger bilen

En 20-årig mand fik forleden frakendt førerretten og konfiskeret sin bil, efter han den 24. november sidste år blev målt til at køre mindst 101 kilometer i timen i en byzone, da han om aftenen kørte gennem Glamsbjerg.

Hastighedsgrænsen på stedet var 50 kilometer i timen.

Den 20-årige mand erkendte ved Retten i Odense at have kørt for stærkt, men mente højst han kørte 70 kilometer i timen.

Operatøren af den fotovogn, der målte den 20-åriges hastighed, var dog ikke i tvivl om, at manden havde kørt mindst 101 kilometer i timen, fremgår det af retsbogen.

Det passede dog den 20-årige dårligt at skulle aflevere sit kørekort, da han arbejdede langt hjemmefra.

Men retten valgte både at frakende førerretten til alt andet end lille knallert fra den unge mand, ligesom han fik en betinget fængselstraf på 20 dage for hastighedsovertrædelsen. Desuden konfiskeres hans bil, da en overtrædelse på over 100 procent hører ind under paragraffen for vanvidsbilisme.