Når man spiser lam til påske, er det både forårsmad og et symbol for påskens budskab, for Jesus døde på korset som et uskyldigt lam.

Billederne i videoen er af en flok bestående af islandske og gutefår i Tommerup. De er begge hårdføre naturracer, som kan holde til at gå ude året rundt.

Når alle lam er født i løbet af april, bliver flokken sendt på græs på engarealer i området. I oktober bliver de første lam slagtet.