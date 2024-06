Weekendens helt store historie er overfaldet på Mette Frederiksen.

Overfald er altid alvorlige, men når det går ud over politikere, bliver det anderledes seriøst. Den odenseanske byrådspolitiker Araz Khan fra Liberal Alliance oplevede noget lignende for tre måneder siden.

Her spyttede en mand efter ham i det øjeblik, de passerede hinanden. Det er to helt forskellige episoder rettet mod to helt forskellige politikere, slår han fast.

- Uanset hvad vedkommende mener, han er berettet til, er det fuldstændig ude af proportioner at gøre den slags, siger Araz Khan om overfaldet på Mette Frederiksen.

- Når man er offentlig person, lokalpolitiker eller statsminister, er det ganske grænseoverskridende og ubehageligt at blive udsat for den slags. Man kan ikke lade være med at tænke, at det er sket på grund af ens holdninger. Det er en trussel mod demokratiet, siger Araz Khan.