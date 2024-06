Partifælle opfordrer minister til at trappe ned

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, har for mange kasketter, og han bør koncentrere sig om jobbet som formand for sit parti og posten som vicestatsminister. Det råd kommer fra partifællen Søren Gade (V), som også er formand for Folketinget.

- Troels Lund har tre kasketter, og han har arvet dem alle fra sin forgænger (Jakob Ellemann-Jensen, red.). Jeg mener ikke, at der findes et menneske i verden, der kan overkomme alle de ting.

- Hvis det står til mig, skal der være mere tid til at være vicestatsminister og formand for Venstre, siger Søren Gade.

Reaktionen kommer, efter at Venstre ifølge valgstedsmålinger hos både DR og TV 2 står til at få to mandater i Europa-Parlamentet.