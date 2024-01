Fra 15. januar vil alle spædbørn, der får taget en hælprøve efter fødslen, blive screenet for seks nye sygdomme.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Det drejer sig blandt andet om den sjældne stofskiftesygdom galactosæmi, hvor kroppen ikke kan nedbryde mælkesukker.

I alt vil spædbørn fremover blive testet for 25 alvorlige medfødte lidelser, som en blodprøve fra hælen gør det muligt at finde og behandle, inden de når at gøre skade på hjerne og organer.