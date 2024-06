"Tastaturkrigere" hylder statsminister-vold - "dybt chokerende"

Overfaldet på statsminister Mette Frederiksen (S) er - uanset motiv - et angreb på alle danskere og demokratiet. Sådan lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), skriver Ritzau.

Men det er ikke alene overfaldet, som chokerer ham. Han har noteret sig, at flere personer på sociale medier angiveligt har hyldet overfaldet.

- Det, der chokerer mig mindst lige så meget som overfaldet, er alle de tastaturkrigere - nogle endda offentlige personer - som har fundet anledning til at hylde overfaldsmanden, siger justitsministeren.

Hummelgaard vurderer på baggrund af overfaldet, at flere og flere betragter det som legitimt enten at opfordre til eller hylde vold for at opnå sine politiske formål.

- Det er dybt chokerende, siger han.