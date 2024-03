På Broby Skole har de hele ugen omdannet skole til et minisamfund.

Som en del af skolens emneugen har eleverne hver især fået forskellige tjanser og arbejdspladser med eget butiksliv. Her fik eleverne mulighed for, med egen opdigtede valuta, at tjene og bruge penge. Det indebar blandt andet arbejdspladser som borgmestre, bankdirektører og bolchesælgere.

Se videoen øverst i artiklen og hør en sjov anekdote fra skolens to borgmestre, hvordan de håndterede en situation med falske penge i omløb..