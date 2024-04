Heartland fuldender musikprogram - her er de sidste navne

Der er lidt for en hver smag blandt de sidste musiknavne til årets Heartland Festival, der finder sted på Egeskov Slot 13. - 15. juni.

Festivalen oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at de har tilføjet Grace Jones, WhoMadeWho, Artigeardit og Lamin, Mew & Danmarks Underholdningsorkester, samt svenske Maja Francis. Særligt førstnævnte vækker glæde hos direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen:

"Med Grace Jones gæster et sandt kulturikon Egeskov Slot lørdag den 15. juni. Med sin blanding af disco, reggae og new wave, tilsat hendes karakteristiske visuelle identitet, er vi sikre på, at det bliver en uforglemmelig aften."