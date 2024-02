I starten af 2022 købte serieinvestor Jacob Risgaard kendt fra TV-programmet Løvens Hule sig ind i virksomheden Cool Creative Company, der har hjemme i Ringe.

Det var blandt andet virksomhedens iskaffe, som Jacob Risgaard fik smag for. Det blev dog aldrig nogen guldrandet investering, for nu er virksomheden under rekonstruktion. Det skriver Fyens Stiftstidende.