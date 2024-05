Drønet fra de historiske kanoner ved kanonstillingen på Voigts Minde kunne i dag høres over det meste af Faaborg. Det var Faaborg Kanonerlaug, der affyrede tre kanonsalutter for at mindes Danmarks befrielse i den 5. maj 1945.

- Jeg elsker jo sort krudt. Det er noget helt andet end at skyde med moderne krudt. Sort krudt har det store, dybe, hule drøn. Lugten af sort krudt, det bliver jeg aldrig træt af, siger Jan Shopart, der er formand for Faaborg Kanonerlaug. .



Han glæder sig over de mange fremmødte, der kom for at se kanonerne blive skudt af.



- Det er jo for at mindes Danmarks befrielse i 1945, og så er det selvfølgelig også en oplagt chance for at lufte kanoner, siger han.

Kanonløbene på kanonerne er 210 år gamle. De er af typen 6 punds finbankere, som er støbt på kanonstøberiet i Finspång i Sverige.

- Det er en tradition, som man skal holde i hævd. Hvis man ikke gør det, så forsvinder den, siger Jan Shopart.