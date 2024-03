Det er ikke ufarligt at lade sine børn lege på genbrugsstationen. Derfor bør forældre holde et vågent øje med deres børn, hvis de tager dem med på stationen.

Sådan lyder den klare besked fra FFV Energi & Miljø, som er Faaborg-Midtfyn Kommunes renovationsselskab, efter at personalet har oplevet flere episoder, hvor børn leger frit på genbrugsstationerne. Det skriver Fyns Amts Avis.

I et tilfælde var et barn kravlet ind i en containeren med stort brændbart for at hoppe på en kasseret madras.