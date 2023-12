Mange kørte med veterantog mellem Faaborg og Korinth

Der var mange, der i dag udnyttede muligheden for at prøve at køre med veterantog mellem Faaborg og Korinth. Det er foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane, der står bag arrangementet, hvor gæsterne kunne opleve, hvordan det var at rejse med tog i 1950'erne.

Toget kørte to gange i dag og vil gøre det samme igen i morgen søndag henholdsvis klokken 11 og 14 fra Banegårdspladsen 10 i Faaborg. Det er dog kun til afgangen klokken 14, at der stadig er billetter at få.

- Interessen har været enorm. Det er simpelthen så flot, hvad vi har haft med af gæster både her til formiddag og på denne her tur. Der har stort set været udsolgt, siger Jørn Knudsen, som er formand for Syd Fyenske Veteranjernbane.

Han fortæller, at de er cirka tyve frivillige, som er arbejder for at få arrangementet til at køre på skinner. Pengene fra billetsalget går til at restaurere materiellet og holde toget kørende.