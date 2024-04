Nu er den her: Lille by får ubemandet købmand

Brugsen i Vester Hæsinge lukkede i 2017. Siden har en gruppe beboere arbejdet på at få genåbnet en ny købmand i byen.

Det har byen nu fået - men en anden form for købmand, end den de kendte til før. Det er nemlig en købmand, som kommer til at være ubemandet. Men selvom konceptet bliver anderledes, så glæder det Bent Hansen, der er tidligere brugsuddeler i byen meget, at byen får en ny købmand.

- Det kan godt få et smil på læben, når jeg ser, hvad der sker lige der, fortæller Bent Hansen, mens den flytbare butik bliver hejst ned af en kran.

For at komme ind og handle i den nye og moderne købmand, skal man logge sig ind med en nøglebrik eller en app.

- Så vidt jeg ved, bliver det et smalt sortiment. Men det, at du kan købe lige de basale varer, det betyder meget for alle os her i byen, siger Bent Hansen og fastslår:



- Det er dejligt, at der sker noget i byen.

Købmanden åbner fredag den 3. maj klokken 14, og kommer til at have åbent døgnet rundt.