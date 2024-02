Nu skal fiskene tilbage til Helnæs Bugt

Amatørfiskere i Helnæs Bugt og Faaborg er godt på vej til at få finansieret et projekt, der skal genetablere et stenrev ved Illum Ø. Det skriver Fyns Amtsavis.

Stenrevet, der består af store sten på havbunden, skal forbedre havmiljøet da det fungerer som et skjulested småfisk. Derudover giver det fiskene og andre levende væsner mulighed for at yngle og renser vandet, så iltindholdet stiger.

I starten af 1900-tallet fjernede man mange sten fra bunden af de danske have, da de blev brugt til byggerier. Blandt andet til diger på marker og ved kirker, samt til udvidelse af Kielerkanalen i Nordtyskland.

Genetableringen af revet sker i et samarbejde mellem Assens og Faaborg-Midtfyn Kommune samt amatørfiskere i de to kommuner.