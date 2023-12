Plejehjem skal fyre medarbejdere - hjælp kan være på vej

- Det er ikke tilfredsstillende økonomistyring. Der må være et eller andet, der er hoppet af et sted, siger Kristian Nielsen.



Der er dog lidt hjælp at hente. Udvalgsformanden fortæller, at udvalget på næste møde skal diskutere, om det vil være muligt at sløjfe plejehjemmenes gæld.

- Det vi lægger op til på udvalgsmødet, det er at sige, at vi afskriver den opståede gæld helt - altså alle de 4,8 millioner, så plejehjemmene kan starte på en frisk i 2024, men det betyder jo stadig, at budgettet i 2024 som udgangspunkt skal overholdes, siger udvalgsformanden.

I Humlehavens tilfælde vil det dog formentlig stadig være nødvendigt at fyre medarbejdere, for at på budgetterne til at hænge sammen fremadrettet.