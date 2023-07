Se billeder: Nostalgi og flotte veteranbiler på Faaborg Havn

Sommeren er sæson for flotte gamle veteranbiler.

Hver onsdag aften henover sommeren samles veteranbilsentusiaster fra nær og fjern nemlig til sommertræf på havnen i Faaborg.

- Det giver liv og glade dage. Det er fantastisk, for det giver et sammehold, som bare er helt unikt. Vi synes, at det er fedt for fællesskabet hernede, siger Line Klivager, der er ejer af Faaborg Røgeri Café og arrangøren bag.

Alle har mulighed for at medbringe sit sjove veterankøretøj på havnen. Det gælder alt lige fra biler, motorcykler, knallerter og endda traktorer.

Her kan du se billeder af de iøjnefaldende og ældre biler der denne onsdag poserer langs havnekanten i galleriet herunder.