Steffen Brandt inviteret til særligt koncept på festival

Når Midtfyns Festivalen 5. - 7, september løber af stablen, så bliver det med tv·2-forsanger Steffen Brandt på programmet. Han skal dog ikke synge, men i stedet deltage i et dialog- og samtalekoncept kaldet "Diabat". Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Tidligere har musikerne Søren Huss og Jesper Binzer deltaget i konceptet, hvor gæsterne kan være med til at bidrage til samtalen.

- Vi ønsker at skabe en platform til samtaler om kultur, mennesker og livet generelt - både blandt gæsterne, men også med kunstneren på scenen. Vi opfordrer til, at vi tør tale om både de svære, sårbare og tabubelagte emner på en ordentlig måde”, fortæller initiativtager og en af de to festivalledere Sune Vesterlund.