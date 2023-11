Stormflodspulje vækker glæde i Faaborg

125 millioner kroner i en stormflodspulje er en del af finansloven for 2024. Det skal bidrage til genopretning i hårdt ramte kommuner efter stormfloden i oktober. Kommuner kan søge dækning for 25 procent af udgifter til genopretning.

Puljen vækker glæde hos borgmester Hans Stavnsager (S) i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor stormflodens skader har givet udgifter for 7,5 millioner kroner.

- Udgangspunktet var, at vi skulle betale 100 procent. Selvom 7,5-8 millioner kroner er et betydeligt beløb, er det med hjælp til regningen i en størrelsesorden, hvor vi godt kan håndtere det. For os er de 25 procent ikke penge, vi havde regnet med, lyder det fra borgmesteren.