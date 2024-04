Op mod 5000 motorcykelentusiaster samles i dag ved Egeskov Slot.

Der er motorcykeltræf, og direktøren for Egeskov Slot, Henrik Neelmeyer, mener, at der er tale om et af de største træf i landet.

Planen for dagen er, at der skal sparkes dæk og hygges på god gammeldags maner.

Det gjaldt også for Kenneth Moesgaard, som var mødt op med sit kæreste eje. Ham kan du høre fra øverst.

Se billeder fra det imponerende træf her: