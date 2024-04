Væltet lastbil skaber kaos - nu har vagtchef en opfordring

Den væltede lastbil på rute 43 mellem Faaborg og Aarslev spærrer delvist vejen. Der er derfor kø, og det er vanskeligt at passere. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Bjarne Tykgaard.

- Den skal jo flyttes, og det vil ske i løbet af de næste par timer, siger Bjarne Tykgaard, da TV 2 Fyn taler med ham klokken 13:55.

Der forestår et arbejde med at få den havarerede lastbil på ret køl igen, og det får vagtchefen til at komme med en klar opfordring til bilisterne.

- Der vil på et tidspunkt komme til at blive helt lukket. Derfor opfordres folk til at søge andre ruter, siger han.

Politiet fik anmeldelses 12:23. Politiet kender ikke årsagen til, at lastbilen er havareret. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

TV 2 Fyns reporter på stedet kan fortælle, at lastbilen tilsyneladende er væltet, efter at den kom for langt ud i rabatten.

Den væltede lastbil er en tankvogn. Der er nu ankommet endnu en tankvogn til stedet, som er i gang med at tømme den havarerede lastbil som en del af bjergningen.

Trafikken er spærret i nordgående retning, da redningskøretøjer blokerer vejbanen.