19-årige Martin Stengaard Sørensen vandt lørdag den prestigefyldte førsteplads ved EM-finalen i Bruxelles for unge forskere i alderen 14 - 20 år.



Han vandt prisen ved på kort tid at udvikle en måde, hvor man både kan køle en raketmotor smartere og drive den med færre giftige kemikalier - og samtidig producere den billigere. Med andre ord kan det blive en revolution for den type raketmotorer, hvis de sættes i produktion.

- Motoren bruges til at styre satellitters baner i kredsløb om jorden. Ved at lave specielle riller, og ved at lave dem i et anderledes design med andre materialer, kan de 3D-printes i ét stykke, og dermed produceres meget billigere, fortæller Martin Stengaard Sørensen.

Han har kun arbejdet seriøst med projektet siden starten af 2023, og har ikke haft mange til at hjælpe sig. Den korte proces fra tanke til produkt, samt evnen til at omsætte teori til praksis sikrede ham sejren.

- Jeg blev selvfølgelig virkelig glad, men også overrasket og lettet da jeg vandt. Det var bestemt ikke det, jeg havde regnet med, da jeg rejste til Bruxelles for at deltage, forklarer han.

Raketmotoren som den 19-årige fynbo har designet drives af lattergas og ethanol, som er relativt sikkert at arbejde med i forhold til eksempelvis hydrazin, som bruges meget i dag.