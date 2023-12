En 47-årig mand er blevet idømt to år og ni måneders fængsel for grov vold, efter at han tilbage i juli påkørte en anden mand med sin bil i Glamsbjerg.

Det oplyser anklagemyndigheden i Fyns Anklagere på X.

Manden, som fik frakendt køreretten og konfiskeret bilen, har siddet fængslet siden overfaldet.