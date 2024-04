Advarsel om stærk blæst på stribe af broer

Der er god grund til at holde godt fat i rattet, hvis man skal over en større bro her til morgen. Vejdirektoratet advarer således om stærk blæst på hele tre broer. Det gælder Storebæltsbroen, som er lukket for trailere under 750 kilo, men også Ny Lillebæltsbro og Langelandsbroen er påvirket af stærk blæst.

De fynske bilister er nok efterhånden vant til, at Vejdirektoratet advarer imod kraftig blæst på broerne, men det er alligevel udsædvanligt at advarslen omfatter hele tre broer.

Ifølge DMI er der lige nu en middelvind på Fyn på 8 sekundmeter med vindstød på op til 16 meter i sekundet. Vinden kommer fra sydvest og går derfor på tværs af broerne.