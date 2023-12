Ansatte på OUH tog trapperne op på 15. sal i alt 342 gange

Der var mange, der fik sved på panden i dag på OUH. Omkring 200 ansatte deltog i dette års udgave af trappeløbet.

Løbet foregik ved at deltagerne tog trapperne fra bunden og hele vejen op på 15. etage, hvor de skulle sætte et klistermærke på en tavle. I alt blev det til 342 ture op og ned ad trapperne. Det er tredje gang, at trappeløbet finder sted.

I år var der også to deltagere, som nok fik mere mælkesyre i benene end de fleste andre. De to deltager, som kalder sig selv for trappetosserne, gik hele ti gange op og ned ad trapperne oven i købet med ti ekstra kilo. De var desuden iført henholdsvis en rød og en grøn superheltekappe, som nok var til ære for Legeheltene, som er en frivillig organisation, der aktiverer indlagte børn.

I forbindelse med løbet indsamlede arrangørerne penge til Legeheltene.