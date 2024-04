Axelsen misser EM-finale efter choknederlag

I i EM-semifinalen tabte Viktor Axelsen sensationelt sit møde med franske Toma Junior Popov i tre sæt - 19-21, 21-17, 9-21 - lørdag aften.

Franskmanden virkede generelt langt mere ovenpå - både mentalt og spillemæssigt. Og når det kneb fysisk, skulle han have tørret sved op på banen, så han samtidig fik en ekstra lille pause.

- Jeg havde mange problemer, og vi har ikke tid til at snakke om alle mine problemer lige nu. Men Toma spillede bedre end mig og tillykke til ham med finalepladsen.

- Jeg håber, jeg spiller lidt bedre til OL. Der er et par måneder endnu, så jeg må forsøge at samle mig og få et bedre resultat, siger en tydeligt meget frustreret Axelsen lige efter choknederlaget.

En anden dansker - Anders Antonsen - spillede sig derimod i EM-finalen efter en sejr i to sæt over finske Joakim Oldorff.

Medregnet European Games, som erstatter EM i badminton i de år, hvor eventen bliver afholdt, har minimum enten Viktor Axelsen eller Anders Antonsen været en del af den europæiske finale siden 2016.

Og seks af syv titler er gået til de danske stjerner. Axelsen vandt i 2016, 2018, 2022 og 2023, mens Antonsen strøg til tops i 2019 og 2021.

To gange har der været tale om rene danske finaler.