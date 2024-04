En af Danmarks absolut største håndboldspillere igennem tiden, Mikkel Hansen, stopper karrieren efter denne sæson. Det har han netop bekræftet på et pressemøde i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg.

Mikkel Hansen, der står noteret for mere end 260 landskampe for Danmark med 1350 mål til følge, slog for alvor sit navn fast, da han i perioden 2005 til 2008 tørnede ud for GOG.

Siden tog karrieren ham til storsatsende AG København, inden han repræsenterede først FC Barcelona og siden Paris Saint-Germain. I sommeren 2022 vendte han hjem til Danmark og Aalborg Håndbold.

- Der er andre ting i livet, der trækker en smule. Derfor føler jeg, at til sommer er det det rigtige tidspunkt at lægge skoene på hylden, mens jeg stadig er fuldt committet. Jeg har altid lovet mig selv, at den dag jeg ikke var det, ville jeg stoppe, siger Mikkel Hansen om sin beslutning.

Mikkel Hansen fastslår dog, at han er klar til at stille op for det danske landshold, når der til sommer afholdes OL i Paris.