Der kan være mange penge at spar på at få afhentet sit affald, mener CEPOS, der har sat sig for at analysere, hvor effektive kommunernes obligatoriske affaldsordninger egentlig er.

Ifølge analysen kan nogle husstande spare helt op til 2.800 kr. årligt.

”Det er et unødigt stort beløb, og der er et stort potentiale for besparelser i mange kommuner,” siger Line Andersen, økonom i CEPOS, i en pressemeddelelse.