Borgmester kræver lovgivning ændret efter Nordic Waste-sag

Sagen om Nordic Waste har blotlagt nogle huller i lovgivningen, som der skal rettes op på.

Det siger Randers' borgmester, Torben Hansen (S), efter at han onsdag har gjort regnskabet for håndteringen af jordskreddet op.

Sagen kommer til at koste kommunen op mod 370 millioner kroner og kan potentielt tømme kommunekassen i løbet af nogle få år.

Kommunen er nu på jagt efter penge til at dække hullet, dels hos konkursboet efter Nordic Waste, dels hos politikerne på Christiansborg.

I mellemtiden står det klart for borgmesteren, at lovgivningen fremadrettet skal justeres.

Da Nordic Waste gik konkurs og frasagde sig ansvaret for jordskreddet, stod kommunen pludselig med ansvaret for at rydde op.

Det kunne man tage højde for, eksempelvis ved at forpligte virksomheder til at stille sikkerhed eller tegne en forsikring, lyder det fra borgmesteren.

- Det her kan ramme alle landets kommuner, og jeg tror ikke, at den miljølovgivning, vi har i dag, er tænkt til hændelser af den her størrelse, siger Torben Hansen.