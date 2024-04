Brand på Vestfyn: - Der stod flammer op af skorstenen

En husejer i Harndrup på Vestfyn fik sig lidt af en forskrækkelse, da han søndag aften tændte op i sin brændeovn.

For indersiden af hans skorsten var sat til med såkaldt løbesod, hvilket ledte til, at der gik ild i skorstenen.

Det oplyser indsatsleder hos Trekantsområdet Brandvæsen Dennis Petersen til TV 2 Fyn.

- Vi rykker afsted med en brandbil og fem mand, siger han og tilføjer, at de modtog anmeldelsen klokken 21.39 søndag aften.

- Ved en skorstensbrand er det afgørende, at vi får lukket for ilttilførslen i brændeovnen, og så kan vi med hjælp fra termisk udstyr stå og betragte temperaturudviklingen i skorstenen udefra, siger Dennis Petersen.

- Der stod flammer op af skorstenen, men de aftog stille og roligt, lyder det.

Han oplyser videre, at der heldigvis var tale om et hus med tegltag, da risiciene her er betydeligt mindre, end hvis der var tale om et hus med stråtag,

Ifølge indsatslederen har ejeren taget kontakt til en skorstensfejer i dag, som skal sørge for, at den resterende løbesod bliver fjernet, så det ikke gentager sig.

Der skete ikke yderligere skader på huset, og der var ingen tilskadekomne som følge af branden.