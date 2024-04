Et initiativ med små hæklede bamser i Nordjylland fik Fyns Politi til at sætte gang i landets måske mest hjertevarme politiaktion - nemlig "Aktion Lommebamse-ven".

- Det er et godt supplement til vores arbejde, når det involverer de yngste borgere. Her kan lidt ekstra tryghed og måske lidt adspredelse være lige det, der er brug for, hvis man står i en svær og kaotisk situation som eksempelvis et færdselsuheld eller en voldsom situation i hjemmet, fortæller Vicepolitiinspektør Rasmus Tyllesen.

Navnet 'lommebamse' skyldes, at bamsen passer til både en børnehånd og i en skjortelomme.

Målet er på sigt, at alle patruljerne udstyres med en lommebamse, så Fyns Politi uanset tid og sted kan trøste og berolige børn i svære situationer.

Lige nu bliver de små bamser produceret af medarbejdere i Fyns Politi og deres familier i fritiden. Politiet efterlyser dog også frivillige sjæle, som har lyst til at hjælpe med hækle og strikkearbejdet.

Derfor har politikredsen lagt hækle- og strikkeopskrifter ud på dens hjemmeside.