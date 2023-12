Danskerne lægger flere penge til side til livets efterår

Der har været rekordmange frivillige indbetalinger på danskernes pensionskontoer i 2023.

Det oplyser pensionsselskabet PFA i en pressemeddelelse.

Der har været over 230.000 frivillige indbetalinger i løbet af året, og det samlede beløb løber op i 6,7 milliarder kroner, hvilket er det højeste nogensinde hos PFA.

- Den største motivationsfaktor er, at vores kunder gerne vil stå stærkere og mere uafhængigt i fremtiden, siger Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom hos PFA.



Pensionsselskabet oplyser, at det førhen kun var personer over 50 år og opefter, som havde fokus på deres pension, men de oplever, at interessen for pension især er steget hos folk under 40 år.