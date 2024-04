Danskerne vil gøre rygning på gaden forbudt

Synes du, at det er generende at gå bag en ryger, når du er ude at handle?

Eller er du træt af tobakslugt, når du træder ud af en restaurant, eller når du efter badmintonkampen står på parkeringspladsen?

Er svaret ja, så er mange andre af samme mening. I store dele af befolkningen er holdningen til rygning offentlige steder nemlig under forandring, viser en ny måling.

63 procent mener således, at det skal være forbudt at ryge på for eksempel gågader og stadioner, viser målingen, som er foretaget af YouGov for TrygFonden.

Til sammenligning var 48 procent af den mening, da samme måling blev lavet i 2016. Dengang og nu er cirka 5000 repræsentativt udvalgte spurgt.

Nyborg er blandt de kommuner, der har gjort legepladser og sportsarealer røgfrie. Det er til de fleste borgeres tilfredshed, siger sundhedskonsulent Thomas Møller Hvidberg.

Næste skridt kan blive røgfrie handelsgader. Kommunen har inviteret erhvervsdrivende, spillesteder og organisationer med i et røgfrit partnerskab.

- Flere butikker her i byen har netop indført nikotinfri arbejdstid, og derfor tror jeg, at der også kan være en åbenhed over for røgfrie udearealer, siger Thomas Møller Hvidberg.