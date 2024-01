Den 18-årige pistolskytte Sif er Årets Kammerat

Det blev den unge pistolskytte fra Nyborg Skytteforening Sif Gorm Hansen, der fik prisen Fynske Bank Kammeratskabsprisen 2023 - og kendt som årets kammerat. Prisen blev uddelt ved Sportslørdag i Odense Idrætspark.

- Det føles megagodt, og jeg havde overhovedet ikke regnet med det, siger 18-årige Sif Gorm Hansen i en pressemeddelelse.

- Det største er stadig, at dem fra min klub overhovedet havde lyst til at nominere mig. Så ved man, at de andre kan lide, at jeg er en del af klubben, og at de sætter pris på de ting, jeg gør. Normalt er det slet ikke noget, jeg tænker over, for selvfølgelig gør man en ekstra indsats, når man er sammen med gode mennesker, tilføjer hun.

Udover æren modtog Sif Gorm Hansen 25.000 kr. til klubkassen fra Fonden for Fynske Bank. Hun har allerede en god idé om, hvad præmiepengene på 25.000 kr. skal bruges på.

- Det kunne være fedt at bruge dem på arrangementer for os alle sammen. For eksempel kan pengene dække transport eller gebyrer for at deltage i stævner eller andre arrangementer. Og så kan det da også godt være, vi skal have en aften med helstegt pattegris, siger hun.