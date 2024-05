Det kan du gøre, hvis dit barn påvirkes af Korsør-sagen

Når nyhedsindslag og aviser den kommende tid bliver fyldt med uhyggelige beretninger fra retssagen, hvor en mand står tiltalt for et drab samt overgreb på teenagepiger, flytter nyhederne også ind på børn og unges sociale medier.

Det fortæller Ida Hilario Jønsson, der er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

Nogle børn kan blive påvirket og have brug for at blive trøstet, mens andre ikke lader sig gå på af pressedækningen af sagen.

- Nogle kan måske identificere sig med ofrene i sagen. De kan være på samme alder, de kender måske nogle, som kender dem (ofrene, red.), eller er fra samme miljø eller lokalområde.

- Måske bliver nogle bange og får bekymringer over, hvordan det kunne ske, og kan det ske for mig, siger Ida Hilario Jønsson.

Hvis man har et barn, der bliver meget påvirket af sagen, anbefaler den børnefaglige konsulent, at man lader barnet dele sine bekymringer.

Det er også vigtigt, at man støtter barnet følelsesmæssigt og gør det tydeligt, at der meget sjældent sker ting som i retssagen, og at hverdagen trygt kan fortsætte.

- Lad barnet tømme sine tanker og sine bekymringer, fordi på den måde så har man et bedre indblik i, hvad barnet allerede ved, og hvad det har brug for svar på, eller hvad det har brug for at blive beroliget i, siger hun.



Man kan som barn gratis ringe til Børnetelefonen. Nummeret til den er 116111.

Hvis man som forælder står med et barn, der er påvirket af sagen, og man har brug for rådgivning, kan man ringe til Forældretelefonen. Nummeret til den er 3555 5557.