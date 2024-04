Det kølige forårsvejr fortsætter - men snart kommer varmen

Det bliver ikke meget mere end otte graders varme denne sidste april-onsdag, hvor bygerne vil sætte sit præg på den fynske himmel. Der vil også blive plads til solen, men varmen skal man altså lede længe efter.

I nat kan vi ramme frysepunktet, men herfra begynder vi at kunne se frem mod dage, hvor temperaturen kommer op i tocifrede plusgrader, lyder det fra DMI. Allerede torsdag begynder temperaturen at krybe opad, og når vi rammer weekenden, forlyder det, at vi kan komme op på 15 graders varme.

Og som om det ikke er nok, så begynder næste uge med sommerlige temperature på op til 18 grader. Det er dog stadig usikkert, hvordan eventuelle byger vil fordele sig over landet, men DMI tør godt love varmere vejr.