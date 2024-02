Bagerne langer fastelavnsboller og disken som aldrig før. Tal fra Madkulturen, som hører under Fødevareministeriet, viser, at otte ud af ti danskere forventer at sætte tænderne i en fastelavnsbolle mindst én gang denne vinter. Det skriver DR.

Den tendens genkender brancheorganisationen Bager-og Konditormestre i Danmark.

- Det stikker jo fuldstændig af med de kager. Der har jo været fastelavnsboller til salg siden den 2. januar, siger organisationens administrerende direktør, Henrik Mühlendorph til DR.



I 2017 var det 37 procent af os, der fejrede fastelavn ved at spise mindst en fastelavnsbolle. I 2021 var tallet steget til 50 procent, og sidste år var tallet hele 80 procent.