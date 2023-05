Bor du i Assens, Kerteminde, Middelfart, Odense eller på Nordfyn, så skal du mandag være opmærksom på, at der er risiko for lokale skybrud mellem 13 og 18.

Det oplyser DMI i et varsel.

Det metrologiske institut forventer, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 min. Er det tilfældet, så henleder instituttet til, at man er opmærksom på lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb, der kan oversvømmes.