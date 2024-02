DMI gør status: Så meget sne ligger der på Fyn

Det er ikke meget sne, der ligger tilbage, efter at der i går var varslet 'snestormslignende tilstande' i store dele af landet.

DMI har gjort en forsigtig status. Kaster man en blik på kortet, kan man se at, at der ligger mest sne på Nordfyn og i en tange ind over Midtfyn. Her ligger der omkring 5 cm.

Hvis børnene skal ud og lege i sneen skal de skynde sig, for DMI lover samtidig temperaturer på et par grader over frysepunktet dagen igennem, så sneen bliver ikke liggende længe.