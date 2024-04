Efter advarsel om hundeparasit - dyrlæge beroliger fynboer

Fynske hundeejer behøver ikke at være lige så bekymrede som sine københavnske ligesindede for den særlige snegleparasit, der kan være livsfarlige for hunde.

Det mener Birgitte Carning fra Årslev Dyreklinik:

- I Årslev ser vi ikke en stigning på nuværende tidspunkt i forhold til København, hvor det er mere alvorligt, og man ser flere tilfælde af det, hvilket nok også er derfor, AniCura Danmark advarer imod det, fortæller dyrlægen.

- Vi undersøger hundene, når de kommer ind, og vi finder det ikke så tit. Her ser vi måske et tilfælde af lungeorm en gang om måneden og et tilfælde af hjerteorm en gang hvert halve år. Nogle gange kan det komme i bølger, fortæller hun.

Det vigtigste som ejer er, at man lægger mærke til, hvordan hunden har det. I tilfælde af orm kan en ormekur nemlig gøre de firbenede venner raske igen.

Derfor mener Birgitte Carning heller ikke, man skal bekymre sig, men blot være opmærksom.

Advarslen fra AniCura om parasitten fik stor opmærksom og blev delt mere end 900 gange på Facebook.