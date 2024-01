Eftertragtede bøger udlånt til 2026

Et af årets helt store julegavehit var den populære airfryer.

Det mærker man blandt andet i Elgiganten, der har haft et rekordstort salg af den lille varmluftsovn.

På Odense Centralbibliotek har man også lagt mærke til, at danskerne har taget den nye køkkenmaskine til sig.

Her har man 15 forskellige slags airfryer-kogebøger - men ikke på hylderne, for de er ikke lige til at få lov at låne - medmindre man er tålmodig.

- Vi har ingen hjemme hos os eller på hovedbiblioteket, siger Anne Mette Kragsing, der er bibliotekar på Odense Centralbibliotek.

- På airfryer-grundbogen har vi 66 reserveringer, fortæller hun.

Den lange venteliste gør, at man tidligst kan forvente den til udlån igen i 2026.