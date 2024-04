Fejl på missil lukker luftrum og skibstrafik ved Storebælt

Fejlen betyder, at missilet er i fare for at gå af utilsigtet.

- Harpoon-missilet er et skarpt missil, men det er kun løfteraketten, som er aktiveret i forbindelse med testen. Der er derfor ikke fare for, at missilet kan sprænges eller række længere, end løfteraketten kan løfte, skriver Forsvaret.



Missilet indeholder 150 kilo sprængstof. Skibstrafikken og luftrummet omkring Storebælt lukkes, til problemet er løst.