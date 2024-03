Flere beder om konfirmationshjælp

Hos flere organisationer har man i år modtaget flere ansøgninger om konfirmationshjælp end sidste år. En af dem er Dansk Folkehjælp.

Her har 850 personer i år ansøgt om økonomisk hjælp, hvilket er 30 procent flere end i 2023.

Ifølge generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Mirka Mozer skyldes stigningen i ansøgere, at mange stadig er presset af den høje inflation og af høje fødevarepriser.

- Dem, vi støtter, er folk på overførselsindkomst, og det ydelsesniveau er ikke reguleret i forhold til de øvrige prisstigninger. Det gør, at rigtig mange mennesker har en ekstrem presset økonomi, siger hun.

Børnesagens Fællesråd og Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har i år oplevet en mindre stigning i efterspørgslen efter konfirmationshjælp.

Stigningen er sket, selv om begge organisationer har været mindre aktive i at reklamere for tilbuddet.

- Vi har været bekymrede for, at for mange ville søge, i forhold til hvor mange vi kan hjælpe.

- Når forældre beder om hjælp til at afholde deres barns konfirmation, har de et stort håb om, at vi kan hjælpe. Vi er meget optagede af ikke at skuffe for mange, siger direktør for Foreningen til Støtte af Mødre og Børn Maria Blankensteiner.

Hos Børnesagens Fællesråd modtog man sidste år 306 ansøgninger, mens 343 søgte om konfirmationshjælp i år. Hos Foreningen til Støtte af Mødre og Børn var tallet sidste år 423, mens 436 søgte om hjælp i år.

Hos Foreningen til Støtte af Mødre og Børn, uddeles 2500 kroner i støtte per imødekommet ansøgning, mens Dansk Folkehjælp uddeler gavekort på 2000 kroner.

Både Mirka Mozer og Maria Blankensteiner oplever, at konfirmationshjælpen gør en markant forskel for både konfirmanderne og deres forældre.

- Det gør, at man kan holde købe noget billigt konfirmationstøj og holde en lille fest, hvor man inviterer den nærmeste familie og måske konfirmandens bedste ven, siger Maria Blankensteiner.

Mirka Mozer fortæller, at mange af de familier, der søger hjælpen ikke ville kunne holde en konfirmation uden.

- Konfirmation er en del af vores livscyklus og en markant fejring. Forældrene har ondt i maven, når de ikke kan give deres barn den konfirmation, som de gerne vil have.

- Konfirmationen skaber et familiefællesskab, nogle gode minder og giver konfirmanderne en følelse af at være inkluderet, så de ikke føler sig udenfor, siger hun.

Både hos Dansk Folkehjælp og Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har de i år har været i stand til at imødekomme størstedelen af de ansøgninger, der levede op til den enkelte organisations ansøgningskriterier.