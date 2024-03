Social- og sundhedsassistenterne i flere kommuner på Fyn og øerne har forholdsvis mange sygedage. Det viser en ny liste, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet.

På landsplan har Langeland Kommune det næsthøjeste sygefravær blandt faggruppen med 26,6 sygedage per fuldtidsansat SOSU i 2023.



Også Kerteminde Kommune ligger højt på listen med en femteplads på landsplan. I 2023 have SOSU'erne i Kerteminde Kommune 23,5 sygedage per fuldtidsbeskæftiget. Landsgennemsnittet var 19,7 sygedage per fuldtidsbeskæftiget.

Kommunen med det lavets sygefravær blandt SOSU'er i 2023 var Gladsaxe med 16,1 dage per fuldtidsbeskæftiget.

- Sygefraværet har blandt andet betydning for, hvor ofte de ældre oplever at blive passet af en afløser uden samme indgående kendskab til den ældres ønsker og behov, som det faste personale. Sygefraværet kan således påvirke både de ældres tryghed og kvaliteten af plejen, udtaler Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS i en pressemeddelelse.



Ifølge CEPOS kunne der spares 495 millioner kroner om året, hvis alle kommuner fik sænket sygefraværet til samme niveau, som den kommune med lavest sygefravær.

- Det er klart, at man et enkelt år kan rammes voldsomt af en influenzaepidemi. Men sygefraværet kan et langt stykke hen ad vejen ses som et udtryk for, hvor godt medarbejderne trives, udtaler Karsten Bo Larsen.



Generelt er der sket en stigning i antallet af sygedage blandt SOSU'er i kommunerne. I årene 2017-2019 var sygefraværet på 15,6 dage i gennemsnit.

Nedenfor kan du se en liste over sygeværet blandt SOSU'er i de fynske kommuner: