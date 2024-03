Flere hjorte bliver fanget i skrald

Det er ikke uden konsekvenser, når plastiskposer, fiskergarn og eller lidt snor fra en halmballe ender i naturen. Det sker stadig oftere, at dyr på den ene eller den anden måde lider en krank skæbne på grund af skrald i naturen.

Det gælder også rådyr og dåvildt, der for eksempel kan få deres gevirer viklet ind i skrald. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Schweisshundefører Leif Stonor har flere gange oplevet at komme ud til dåvildt, der er blevet viklet ind i træer eller artsfæller på grund af efterladt skrald. Han plejer at have fire-fem sager med fastviklet dåvildt på et helt år, men de seneste to uger alene er han rykket ud hele ni gange.

- Det var et skrækkeligt syn at se hjorten springe rundt nede i vandet. I starten troede jeg, at den hang fast i et træ, men det viste sig, at det var en anden død hjort, den hang sammen med.

- Den kæmpede forgæves for at komme fri og op ad vandløbet, men den kunne selvfølgelig ikke få sin døde makker med, forklarer Leif Stonor, der lykkedes med at få skåret den levende hjort fri, så den kunne leve videre.