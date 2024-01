Flere kræftpatienter skal sikres tilskud til tandpleje

Flere kræftpatienter skal have nemmere ved at få tilskud til tandpleje, hvis de har haft tandproblemer efter deres sygdom eller behandling. Derfor har Regeringen og Folketingets partier indgået en ny aftale, så den nuværende ordning udvides med flere patientgrupper.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag. 6200 patienter vil blive omfattet af udvidelsen, så der i alt vil være omkring 10.600 patienter i ordningen.

Aftalen kommer, efter at mange patienter har fået afslag på at få tilskud, fordi dokumentationskravene er for omfattende. Med den nye aftale vil ordningen blive forenklet, så mange patienter ikke længere skal dokumentere, at deres tandproblemer skyldes deres sygdom eller behandling, lyder det i pressemeddelelsen.