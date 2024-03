Sladdergrupper, hvor børn og unge hænger hinanden ud og deler voldsomme handlinger overfor hinanden gennem billeder og videomateriale, skal stoppes.

Det mener Trine Bramsen, der til TV2 Fyn understreger, at der skal sættes ind fra både tech-giganterne og det danske politi for at sikre børn og unges tryghed.

- Det her har udviklet sig så hurtigt. Vi skal sikre, at vores børn og unge kan leve i tryghed. Det er i et omfang, hvor vi ikke længere kan styre det og kontrollere det, siger hun og tilføjer;

- Det er konsekvensløst og nemt at dele ting, uanset, hvad det er. Det udfordrer vores myndigheder godt og grundigt at finde frem til, hvem de personer er, der deler, det her indhold.



Tidligere på ugen blev flere unge drenge sigtet for vold og deling af videoer. Det skete på baggrund af materiale i en af de her grupper. Drengene er ifølge Fyns Politi sigtet for grov vold som følge af det, der sker på videoen og sigtet for deling af videoen. Og politiet kalder det også en udfordring at opdage og komme til bunds i sagerne.

Trine Bramsen mener derfor, at der skal gøres noget ved problemet nu. Blandt andet ved at kigge på politiets beføjelser og ved at få de sociale medier selv til at tage mere ansvar.

- Vi skal have lavet noget lovgivning, som kan stoppe det her, og vi skal have tech-giganterne på banen. Vi er i tæt dialog med politiet om, hvor det ser hullerne som det er nu.

Samtidig understreger hun, at politiet har svært ved at begynde en sag før der sker anmeldelser. Derfor skal man henvende sig til politiet, når man oplever eller ser voldsomt materiale delt i sladdergrupperne.